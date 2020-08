Lernbrücke für Schüler in den Ferien

Walldürn.Die Frankenlandschule ermöglicht ihren Schülern, coronabedingte Lernlücken durch Intensivkurse zu schließen. Die Vorbereitungen für das landesweite Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“ laufen an der Schule bereits seit Mitte Juli auf Hochtouren.

Im Schulleitungsteam stellte man sich im Vorfeld die Frage, ob man mitten in den laufenden Abschlussprüfungen und eintreffenden neuen Umsetzungsbestimmungen für das kommende Schuljahr mit einem Projekt beginnen sollte, dessen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Projektanmeldung nicht vollständig zur Verfügung standen. Die Antwort war: Ja.

Der Grund für diesen Entschluss: „Wir möchten unseren Schülern auch in der unterrichtsfreien Zeit die Gelegenheit geben, insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Betriebswirtschaftslehre Unterrichtsstoff nachzuholen, Lerninhalte zu vertiefen und gezielt an Lernschwierigkeiten zu arbeiten. Damit wollen wir den Schülern ermöglichen, den Anschluss an das kommende Schuljahr 2020/2021 zu verbessern und gut vorbereitet in das neue Schuljahr zu starten“, so der stellvertretende Schulleiter Frank Stephan, der auch die Organisation der Lernbrücke übernahm.

Schließlich hatten 71 Prozent der befragten Schüler der Schule in einer anonymen Onlineumfrage zur coronabedingten Schulschließung angegeben, dass sie sich eine gute Förderung auch weiterhin in der Ferienzeit wünschen würden, ergänzte Schulleiter Torsten Mestmacher.

Über 50 Schüler haben das Angebot angenommen und sind bereits für die Lernbrücken der Frankenlandschule angemeldet. Das Regierungspräsidium genehmigt für zwei Wochen unterschiedliche Kurse mit täglich vier Unterrichtsstunden. So kommen 160 zusätzliche Unterrichtsstunden zusammen, in denen die Schüler gezielt auf das kommende Schuljahr vorbereitet werden können. Ein Schüler erhält dadurch in rund 40 Unterrichtsstunden eine zusätzliche Förderung. Da die Lernbrücken erst kurz vor Schuljahresende genehmigt wurden, informiert die Frankenlandschule die angemeldeten Schüler per E-Mail und auf der Schulhomepage über die konkrete Umsetzung der Lernbrücken.

