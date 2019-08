Leistungsschau und Mitgliederehrungen

Gerolzahn.Die Feuerwehr begeht am Samstag, 7., und am Sonntag, 8. September, ihr Feuerwehrfest am neuen Feuerwehrgerätehaus.

Das Fest beginnt am Samstag um 17 Uhr mit dem Treffen befreundeter Feuerwehren. Den Abend begleitet musikalisch neben dem Auftritt eines Überraschungsgastes das Duo „Rudolf und Ewald“. Neben den verschiedenen Grillangeboten ist auch am Abend die Bar im Betrieb.

Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem Treffen befreundeter Feuerwehren. Um 10.30 Uhr werden langjährige Mitglieder der Einsatzabteilungen geehrt. Neben der musikalischen Unterhaltung durch die Gruppe „Edelweiß“ werden an diesem Tag zum Mittagessen ebenfalls verschiedene Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen, eine Leistungsschau befreundeter Hilfsorganisationen und Kindertattoos geboten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019