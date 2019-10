Lebensraum für Insekten

Walldürn.Die Grünanlage zwischen der Miltenberger Straße und dem Friedhof wird in eine Blühwiese umgewandelt. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt in ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen. Im Zuge dieser Maßnahme soll ein Teil des dort verlaufenden stark verwitterten Wegs einschließlich beschädigter Treppe und Sitzgelegenheit entfernt werden.

Weil die

...