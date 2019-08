Lauftag in Elsenfeld

Elsenfeld.Das Sportreferat des Landkreises Miltenberg weist darauf hin, dass noch bis Dienstag, 3. September, auf der Internetseite www.lauftag.de Anmeldungen für den Lauftag des Landkreises am Sonntag, 8. September, in Elsenfeld möglich sind. Nachmeldungen können aber auch noch am Veranstaltungstag im Startbereich bis 30 Minuten vor dem entsprechenden Laufbeginn erfolgen. Wie im Vorjahr sind Start und Ziel an der Untermainhalle in Elsenfeld; die Laufstrecken und die Laufdisziplinen – Halbmarathon, Zehn-Kilometer-Lauf, Schülerlauf, Jedermann-Lauf – bleiben unverändert. Der Radweg zwischen Elsenfeld und Eschau ist am Veranstaltungstag von 7.30 bis etwa 14 Uhr gesperrt. Weiter kann es bei der Zu- und Abfahrt vom Hallenbad zu Verzögerungen kommen. Die Hallenbadnutzer sollten am Veranstaltungstag den dafür eingerichteten Parkplatz des Elsavamar nutzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019