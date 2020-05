Walldürn.Zu Pfingsten läuft aktuell eine gemeinsame Aktion der Erstkommunionkinder und Firmanden. Beide Gruppen haben zu Beginn ihrer Unterrichtseinheiten das Motto: „Lass Dein Licht leuchten“, die Firmanden sogar noch den Zusatz: „Sei Feuer und Flamme“, gewählt. Auf freiwilliger Basis können die Firmanden eine gestaltete Vorlage in Flammen-Form beschriften und die Erstkommunionkinder auf die gleiche Art und Weise eine Vorlage in Form einer Taube. Ein Gebet, ein aktuelles Thema, Gedanken, Gefühle oder Bitten an Gott können diese Botschaften beinhalten. Für die Kinder und Jugendlichen soll dadurch ein weiterer Zugang zum Glauben ermöglicht werden.

Über die Tischmütter der Erstkommunionkinder und die Firmgruppenleiter werden diese Vorlagen zugeleitet, die dann bis Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr ausgefüllt auch wieder an diese zurückgegeben werden sollen. Zu den Pfingstgottesdiensten in der Seelsorgeeinheit am 31. Mai werden die gestalteten „Flammen“ und „Tauben“ ein Teil eines Bodenbildes im Altar- oder Kirchenraum ergeben. Die abgegebenen Vorlagen der Erstkommunionkinder und Firmanden aus Walldürn werden dann in der Basilika und in St. Marien, die der Altheimer Kinder und Jugendlichen in der Kirche in Altheim und die Vorlagen aus den Höhengemeinden in der Rippberger Kirche, ausgelegt. (ac)

