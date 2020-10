Langjähriges Engagement gewürdigt

Walldürn.Besondere Ereignisse und Geschehnisse erfordern oftmals besondere Maßnahmen und Reaktionen – so nun auch beim Ortsverein Walldürn der katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd), bei der in diesem Jahr nach vier Jahren wieder einmal die im Rahmen der Mitgliederversammlung die Neuwahlen des Vorstandsteams anstanden.

Statt wie sonst alljährlich üblich mit einem Abendgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika und anschließender Versammlung im Pfarrheimsaal fand diese Versammlung aufgrund der Corona-Pandemie und der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nach vorheriger Absprache mit Präses Stadtpfarrer P. Josef Bregula OFM OSA als Kompaktveranstaltung nur für kfd-Mitglieder in der Kirche St. Marien in Walldürn-Süd statt. Beim Gottesdienst als auch im gesamten Verlauf der anschließenden Mitgliederversammlung bestand Maskenpflicht.

Der von Pater Josef Bregula zelebrierte Gottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder in der Kirche St. Marien wurde kirchenmusikalisch umrahmt von Organist Robert Schmeiser (Orgel und Vokal) und Bianca Teichmann-Breunig (Gesang). Im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes standen das Totengedenken für die in den letzten vier Jahren verstorbenen Vereinsmitglieder und die Ansprache von P. Josef .

Nach der Begrüßung durch Vorstandsteammitglied Sieglinde Fach für all die Aktivitäten in dieser vorbildlichen und beispielhaften Frauengemeinschaft und für die gezeigte und immer wieder nachhaltig dokumentierte Treue sowie für das vielfältige Engagement zur Katholischen Kirche, zur Seelsorgeeinheit Walldürn, sowie zur Pfarrgemeinde, und ein „Vergelt´s Gott“ für die vielen Spenden in den letzten Jahren. In der heutigen Zeit sei es nicht immer leicht, Frauen zu finden, die sich neben Beruf, Familie Kindern und Haushalt auch noch in Vereinen und für die Mitmenschen engagieren würden.

Sieglinde Fach ging in ihrem Berichts auf die Aktivitäten und Veranstaltungen im Zeitraum von September 2016 bis September 2020 ein, die unter dem kfd-Leitmotiv „Leidenschaftlich Glauben und Leben“ umgesetzt worden seien. Darunter die Mitgestaltung von Frauenmessen sowie der monatlichen Messe in der Kirche St. Marien mit anschließendem Frauenfrühstück, die Frauenfrühstücke 2017 und im Jahr 2018 für die Frauen der gesamten Seelsorgeeinheit Walldürn im Pfarrheim, das Engagement bei der Frauenwallfahrt mit der Bewirtung der Wallfahrerinnen oder die Beteiligung 2017 am Reformationstag im Evangelischen Gemeindehaus.

Auf dem sozial-caritativen Sektor unterstützte der kfd-Ortsverein Walldürn auch im zurückliegenden Jahr finanziell die Projekte der kfd in der Diözese wie das Hilfsprojekt „Frauen in Not“ und das Kinderkrankenhaus in Bethlehem, für die Kinder in Rumänien und die Suppenküche der Franziskaner in Sarajewo. Die „Kreative Runde“ im kfd-Ortsverein führte wie in jedem Jahr ihre Würzbüschel-Bindeaktion durch, half beim Erntedankkranzbinden sowie beim Blumenteppichlegen an Fronleichnam und am großen Walldürner Blutsfeiertag.

Auch die geselligen Veranstaltungen kamen nicht zu kurz. So veranstaltete man in jedem Jahr jeweils am „Schmutzigen Donnerstag“ ein närrisches Frauenfrühstück, diverse Ausflüge und 2018 und 2019 ein „Sommerfest in Weiß“.

Weniger Mitglieder

Die aktuelle Mitgliederzahl des Ortsvereins liegt bei 291, 35 weniger als noch vor vier Jahren. Mit Herzblut sei in den letzten vier Jahren stets das Leitwort „leidenschaftlich Glauben und Leben“ umgesetzt und dabei unglaubliche 13 402,96 Euro an Spenden gesammelt worden.

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Helga Ploß folgte, der die beiden Kassenrevisorinnen Heidi Kuhn und Renate Weingärtner eine einwandfreie Kassenführung bestätigten.

Helga Walter, Helga Ploß und Hedwig Geidl wurden mit einer Dankesurkunde und einem Präsent verabschiedet, drei langjährige verdiente und sehr engagierte Vorstandsteammitglieder.

Helga Walter gehört dem kfd-Ortsverein Walldürn seit 2008 als Mitglied an. Schwerpunkte in ihrem Wirken waren die Planung und Organisation sowie Durchführung der Kaffeestube, die Bastelarbeiten beim Frauenfrühstück und im Advent, die Mithilfe bei der Frauenwallfahrt, der Besuchsdienst , sowie das Mitwirken beim Gewürzbüschelbinden und bei der Adventsfeier. Im Vorstand war sie seit 2012 tätig.

Helga Ploß ist seit 1991 Mitglied des kfd-Ortsvereins Walldürn und seit 1996 als Schatzmeisterin tätig. Ferner war sie stets aktiv bei verschiedenen Aktionen wie Frauenwallfahrt, Adventsfeier, Kaffeestube bei den offenen Sonntagen und beim Seniorennachmittag, Blumenteppichlegen an Fronleichnam und Großem Blutsfeiertag oder der Kreativgruppe.

Hedwig Geidl ist seit 1991 Mitglied und seit 2000 und seit über 20 Jahren Vorstandsmitglied der kfd Walldürn, und hat sich über all die Jahre stets mit vollem Einsatz und Engagement in folgenden Bereichen eingebracht: Ewige Anbetung, Kaffeestube an den offenen Sonntagen, Kreuzwegandachten zum Märzenbrünnlein, Frauenwallfahrt, Blumenteppichgestaltung an Fronleichnam und am Großen Blutsfeiertag, Würzbüschel- und Erntedankkranzbinden, Ausflugsgestaltung, Adventsfeiern, monatliches Frauenfrühstück, Wortgottesdienstgestaltung für die Bewohner des Geri-atriezentrums St. Josef, Sammeln, Verteilen und Aushändigen von Sach- und Geldspenden.

Nach der Wahl der stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden der SE Walldürn, Andrea Hemberger, zur Wahlleiterin und nach deren Dankansprache nahm diese die Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstands vor, die jeweils einstimmig erfolgte.

Danach folgte per Akklamation die Neuwahl des neuen, aus acht Personen bestehenden Vorstandsteams. Gewählt wurden auf die Dauer von vier Jahren Irene Bundschuh, Christine Dörr, Sieglinde Fach, Doris Hamberger, Rita Kugler, Hildegard Schlegel, Anette Schönborn und Ulrike Wüst.

Die Aufgabenverteilung im Vorstandsteam soll in der konstituierenden Sitzung der neuen Vorstandschaft im November erfolgen. ds

