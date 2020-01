Langjährige Verdienste wurden gebührend geehrt

Hornbach.Zur Rückschau auf das vergangenen Jahr trafen sich die Mitglieder des Sportschützenvereins Hornbach am Samstagabend im Gasthaus „Lamm“.

Nach seiner Begrüßung bedankte sich Oberschützenmeister Alois Weismann bei den Mitgliedern für deren Bemühungen und Einsatz. Gleich darauf blickte Schriftführerin Silke Weismann in ihren Bericht auf das abgelaufene Jahr zurück. Weismann und der Erste Schützenmeister Roland Friedrich nahmen am Landesschützentag in Geislingen, an der Kreishauptversammlung und an der Kreisherbstsitzung in Buchen teil. Weitere Termine waren die Vereinsmeisterschaften, der Kreisschützenfestumzug und das Kreiskönigsschießen in Buchen sowie der Kreiskönigsball in Hainstadt. Außerdem waren zwei eigene Veranstaltungen zu bewältigen: das örtliche Preisschießen und das Königsschießen. Dabei sicherte sich Alois Weismann den Königstitel. Der Sportschützenverein hat derzeit 85 Mitglieder Den Bericht der aktiven Sportschützen trug Sportschützenleiter Karl Weismann der Versammlung vor. So habe man in der Kreisklasse Buchen in der Saison 2018/19 den zweiten Platz erzielt. Von 28 Schützen belegte den dritten Gesamtrang Achim Stich mit 355,7 Ringen, den fünften Rang Claudia Ballweg mit 346,2 Ringen und Thorsten Weisman den neunten Rang mit 335,0 Ringen. Bei der Kreisseniorenliga des Sportschützenkreises Buchen reichte es nur zu Platz 13 und dem damit verbundenen Abstieg in die Kreisliga B.

In der Kreisliga A waren fünf Mannschaften gemeldet, dabei belegte der Sportschützenverein den vierten Platz. Insgesamt gingen hier 72 Schützen an den Start.

In dieser Saison startete der Verein gut in die Kreisklasse B. Nach acht von zehn Rundenwettkämpfen belegen die Hornbacher Schützen bei sieben teilnehmenden Mannschaften den zweiten Tabellenplatz. In der Kreisseniorenliga Luftgewehr riecht es dagegen nach Klassenerhalt: Bei 19 Teams in der B-Liga liegen die Hornbacher auf Rang 13. In der Kreisliga sind 72 Personen an den Start gegangen.

Nach dem Kassenbericht von Alexander Stich und der Überprüfung durch Achim Stich und Margit Herkert fiel die Entlastung des Kassiers und des Vorstands einstimmig aus. Im Anschluss überbrachte Ortsvorsteher Wolfgang Stich die Grüße der Ortsverwaltung. Er wünschte dem Sportschützen weiterhin gutes Gelingen. Bevor man zum Abschluss der diesjährigen Jahreshauptversammlung kam, wurden noch Raimund Balles für 60-jährige und Alois Meixner sowie Martin Weismann für jeweils 40-jährige Vereinsmitgliedschaft durch den Deutschen Schützenbund und den Badischen Schützenbund ausgezeichnet. Außerdem wurden Alois Meixner und Bernhard Schüssler zu Ehrenmitgliedern ernannt. hape

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020