Langjährige Mitglieder wurden ausgezeichnet

Walldürn.Langjährige Mitglieder wurden bei der Adventsfeier des VdK-Ortsverbandes Walldürn am Mittwochnachmittag im Gasthaus „Zum Hirsch“ geehrt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch Hannah und Chiara Ballweg.

Wert der Gemeinschaft betont

Nach der Begrüßung durch Anja Ballweg, Vorstandsteammitglied der VdK-Ortsgruppe Walldürn, wiesen Bürgermeister-Stellvertreter Fabian Berger, Stadtpfarrer P. Josef Bregula OFM Conv., VdK-NOK-Kreisverbandvorstandsmitglied Gabriele Matthé und SoVD-Vorstandsmitglied Angelika Lorang auf die Bedeutung und den Wert einer Gemeinschaft wie dieser VdK-Ortsgruppe hin. Auch in der heutigen Zeit bräuchten Menschen, die in Not kommen würden, die Anwaltschaft eines Sozialverbandes wie den VdK Deutschland.

Die Ehrungen folgten. Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft in der VdK-Ortsgruppe mit dem VdK-Treueabzeichen in Silber: Corinna Ackermann, Gitta Ansorge, Kurt Ansorge, Reinhold Beuchert, Hannelore Bohn, Ingrid Englert, Ute Fülle-Schäfer, Iris Gehrig, Thomas Grünwald, Bärbel Günther, Charlotte Hahn, Richard Hauk, Dieter Hübenbecker, Maximilian Käflein, Mustafa Karadeniz, Christa Kaufmann, Karl Kaufmann, Halina Lange, Martina Paul, Heinrich Riehl, Reinhold Schwarz, Sabine Schwarz, Franz Stahl, Helga Zeitler und Werner Zeitler.

Für 25-jährige Mitgliedschaft mit dem VdK-Treueabzeichen in Gold Herta Fieger, Juliane Franz, Resi Gerold, Martha Gramlich, Waltraud Müller und Franz Teichmann.

Anja Ballweg dankte abschließend allen, die zum Gelingen der Feier beigtragen haben. ds

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019