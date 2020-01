Walldürn.Die Badische Landesbühne zeigt „Der Illegale“ von Günther Weisenborn und Konstantin Wecker in einer Inszenierung von Carsten Ramm. Zu sehen ist die Vorstellung am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Haus der offenen Tür.

In der Geschichte geht es um Günther Weisenborn, 1902 in Velbert geboren und in Berlin der späten Weimarer Republik sehr erfolgreich mit seinem Theaterstück „U-Boot S4“. Er arbeitete mit Brecht und Eisler zusammen, schrieb unter dem Titel „Barbaren“ seinen ersten Roman. Von den Nationalsozialisten wurden seine Werke 1933 verboten und verbrannt. Weisenborn schrieb unter Pseudonym weiter und schloss sich 1937 einer Widerstandgruppe an, die von der Gestapo den Namen „Rote Kapelle“ bekam. 1942 folgten Verhaftung, Verurteilung und Inhaftierung im Zuchthaus Luckau, wo er 1945, kurz bevor er hingerichtet werden sollte, befreit wurde. Zurück in Berlin schrieb er das Schauspiel „Die Illegalen“, in das er seine Erfahrungen aus dem Widerstand einfließen ließ.

Mit: Evelyn Nagel, Vivien Prahl; Colin Hausberg, René Laier, Tim Tegtmeier, Inszenierung: Carsten Ramm, Musikalische Leitung: Oliver Taupp, Bühne: Tilo Schwarz, Kostüme: Kerstin Oelker.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020