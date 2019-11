Lack an VW Polo zerkratzt

Walldürn.Ein Unbekannter hat am Freitag an einem in der Oberen Vorstadtstraße abgestellten VW Polo den Lack zerkratzt. Gegen 11 Uhr hatte der Eigentümer seinen Wagen auf dem Parkplatz der Sparkasse zurückgelassen. Als er eine halbe Stunde später zurückgekehrt war und weiterfahren wollte, bemerkte er frische Kratzer im Lack. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 300 Euro. Hinweise auf den Verursacher des Schadens nimmt der Polizeiposten Walldürn, Telefon 06281/9040, entgegen.

