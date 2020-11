Künstlerischer Blick fürs Detail

Walldürn.Die 24 Tage vor dem Heiligen Abend sind in diesem Jahr besonderer denn je. Mit dem Online-Adventskalender wollen die Herausgeber der Broschüre „Qualität & Ambiente“ deshalb eine ganz besondere Vorweihnachtszeit bieten. Auf der Internetseite www.wallduerner-adventskalender.de kann jeden Tag ein Türchen geöffnet werden. Dahinter zeigen sich Aufnahmen aus Walldürn und Umgebung, die eigens für den Kalender erstellt wurden.

Bereits zum dritten Mal gibt es den Online-Adventskalender im Netz. 2016 und 2019 verzeichnete die Seite mehr als 20 000 Zugriffe aus sieben verschiedenen Ländern. Hinter den Türchen sind auch in diesem Jahr neue Fotografien aus Walldürn und den Ortsteilen zu sehen, die das Besondere hervorheben.

Jedes Türchen ein Unikat

Mit passenden Texten und weihnachtlichen Geschichten wird jedes Türchen so zum Unikat und begleitet die Teilnehmer jeden Tag bis zum Weihnachtsfest. Hin und wieder stellt sich hinter einem Türchen auch ein in Walldürn ansässiges Ladengeschäft vor und lädt zum digitalen Weihnachtsschmökern ein.

Zusätzlich haben die Besucher des Adventskalenders die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen teilzunehmen. Wer die Gewinnspielfrage hinter dem Türchen richtig beantwortet, kommt automatisch in den Lostopf. „Das Konzept hat sich als sehr erfolgreich bewährt“, so Maximilian Dunkel, der für die Umsetzung mitverantwortlich ist. „Wir haben viele tausende Zugriffe auf den Kalender und können dadurch einen Mehrwert für die Besucher wie auch für die vorgestellten Unternehmen schaffen.“

Die Gewinne werden von der Stadt Walldürn sowie verschiedenen Fachgeschäften gesponsert und unterstreichen den Zweck der Initiative „Qualität & Ambiente“ für inhabergeführte Fachgeschäfte in Walldürn. Zu Gewinnen gibt es in diesem Jahr als Hauptpreis eine „Walldürner Freizeit-Flatrate“ mit unbegrenztem Zutritt zum Freibad, Hallenbad, zur Badischen Landesbühne und ins Odenwälder Freilandmuseum für das gesamte Jahr 2021.

Außerdem einen großen Bildband, gesponsert vom „BücherLaden“ am Alten Rathaus, handgemachte Mund-Nase-Masken von „Die tapfere Schneiderin“ Brigitte Wagner, eine weihnachtliche Tischleuchte von der Geschenkeschmiede Macht, einen komfortablen Rucksack der Marke Rieker von „SchuhModen“ Müller, zwei Gutscheine vom Wollstüble Marion Pilster, drei Schokoladenkuchen von der Bäckerei Müssig sowie ein großes Fotoshooting mit „Miles Repp Photography“.

Für die diesjährige Ausgabe des Kalenders haben sich die Verantwortlichen für weihnachtliche Symbole als zentrales Leitmotiv entschieden. Besondere, nicht alltägliche Bildaufnahmen zeigen das jeweilige Symbol des Tages, kurze Texte geben interessante Hintergrundinformationen zu der Symbolik. Alle Bilder im Kalender werden in diesem Jahr eigens zu diesem Zwecke von dem Walldürner Miles Repp angefertigt. Der junge Fotograf bringt einen künstlerischen Blick für das Detail in jedes Bild und schafft so anmutige und individuelle Fotografien, die jede für sich ein besonderes, weihnachtliches Motiv visualisieren. Manchmal auf die eine oder andere ungewohnte Art und Weise.

Hochwertige Angebote

Die Initiative „Qualität & Ambiente – Das besondere Angebot in Walldürn“ hat sich 2016 mit dem Ziel gebildet, den lokalen, inhabergeführten Fachhandel zu unterstützen und die Vielfalt hochwertiger Angebote in Gastronomie, Handel und Dienstleistung in Walldürn zu zeigen. „Wir haben ein so hochwertiges und vielfältiges Angebot in der Region. Mit den Aktivitäten von ,Qualität & Ambiente’ möchten wir dieses stärken und dem inhabergeführten Fachhandel eine Plattform geben“, so Magdalena Sturm zu den Hintergründen der Initiative. Erstmalig kam 2016 eine umfangreiche Broschüre zustande, in der sich inhabergeführte Fachgeschäfte präsentieren konnten.

