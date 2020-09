Küchengebäude ist bald verschwunden

In Walldürn verschwindet in diesen Tagen ein Stück Krankenhausgeschichte: im Zuge der Erweiterung des Geriatriezentrums St. Josef wird das alte Küchengebäude abgerissen.

Walldürn. Den symbolischen ersten Hammerschlag gab es erst vor einigen Tagen, jetzt ist der Bagger am Werk: Der Abriss des alten Küchengebäudes am Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn hat begonnen und läuft auf vollen

