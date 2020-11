Krippen in den Schaufenstern

Walldürn.In der Advents- und Weihnachtszeit hat die Hauptstraße in der Innenstadt mit ihren Fachwerkhäusern und der weihnachtlichen Beleuchtung eine besondere Atmosphäre. In diesem Jahr soll die besondere Stimmung dieser Zeit noch bereichert werden. Dazu sind Geschäftsinhaber willkommen, soweit möglich, ihre Schaufenster für diese Krippenweg-Aktion zur Verfügung zu stellen und auch andere Eigentümer, die über eine Ausstellungsfläche verfügen. Gleichzeitig sind alle interessierten Walldürner aufgerufen, die ihre Weihnachtskrippe der Öffentlichkeit zeigen möchten, diese in den zugewiesenen Schaufenstern auszustellen. Dieses Vorhaben beginnt ab dem zweiten Adventssonntag, 6. Dezember, bis Weihnachten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.11.2020