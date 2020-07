Kreisel nimmt Konturen an

Walldürn.Der Bauhof der Stadt Walldürn ist derzeit mit Hochtouren dabei, den Kreisverkehr im Bereich „Spangel/Röthe“ zu gestalten. Die Maßnahmes erfolgt weitestgehend in Eigenleistung. Alexander Heusler von der Grünkolonne im städtischen Bauhof hat sich dazu die Gestaltung ausgedacht.

So sollen unter anderem sechs Blumenbeete in den Stadtfarben von Walldürn Rot, Weiß und Grün angelegt werden. Eine nötige Steineinfassung nimmt die in Walldürn ansässige Firma Maik Richter vor. Gestern wurde eifrig gepflanzt und Rindenmulch aufgebracht.

Außerdem ist geplant, einen Baum zu pflanzen. Allerdings ist die Witterung dafür momentan nicht geeignet. Die Pflanzung wird daher erst im Herbst stattfinden. Die Höhe der Kosten der Bauarbeiten am Kreisel steht im Augenblick noch nicht fest, da er in Eigenleistung bepflanzt wird.

Die Maßnahme soll bis zum 12. August umgesetzt sein. mar

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.07.2020