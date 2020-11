Kosten sind aktuell noch im Rahmen

Einen Sachstandsbericht zur Erweiterung des Geriatriezentrums und Informationen zum Brandschutz beschäftigten die Versammlung des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn.

Walldürn/Hardheim. Im Mittelpunkt der Verbandsversammlung des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn in der Begegnungsstätte des Geriatriezentrums St. Josef Walldürn am Mittwochabend standen Informationen zu Brandschutzmaßnahmen am Krankenhaus Hardheim und zum Sachstand des Erweiterungsbaus am Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn. Ein weiteres Thema war der Wirtschaftsplan 2021 mit Investitionsprogramm, Stellenübersicht sowie der fünfjährigen Finanzplanung für das Geriatriezentrum und das Krankenhaus Hardheim einschließlich Wohnheim (wir berichteten).

Der Verbandsvorsitzende Bürgermeister Volker Rohm (Hardheim) begrüßte neben den Verbandsversammlungsmitgliedern insbesondere seinen Stellvertreter und Bürgermeister-Amtskollegen Markus Günther (Walldürn), die Bürgermeisterkollegen der drei weiteren Krankenhausverbands-Mitgliedsgemeinden Höpfingen, Adalbert Hauck, aus Königheim Ludger Krug und aus Külsheim Thomas Schregelmann sowie Dr. Herbert Schmid und die hauptverantwortlichen Mitarbeiter in der Verwaltung.

Erweiterung kostet 6,4 Millionen

Zunächst informierte Markus Günther über den aktuellen Sachstand und die momentane Kostensituation beim Erweiterungsbau am Geriatriezentrum „St. Josef“ in Walldürn. Mit dem „ersten Hammerschlag“ zum Abriss des alten Küchengebäudes habe die Maßnahme am 17. September offiziell begonnen. Nach der Kostenfortschreibung werde (Stand 19. Juni 2020) mit Gesamtkosten von 6,4 Millionen Euro gerechnet.

Die bisherigen Ausschreibungsergebnisse brachten in der Summe Ergebnisse, die knapp unter dem geschätzten Kostenrahmen liegen.

Allerdings berge ein solches Vor immer auch das Risiko unerwarteter Zusatzkosten, die nicht in den Kostenschätzungen und Vergabesummen enthalten seien, so Günther. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2019 (300 000 Euro) 2020 (1,1 Millionen Euro) 2021 4,2 (Millionen Euro) und im Jahr 2022 (800 000 Euro).

Aktuell zwei Wochen Verzug

Die Bauarbeiten seien derzeit etwa zwei Wochen im Verzug, da es für die Abfuhr des Aushubmaterials noch Abstimmungserfordernisse zwischen den Fachbehörden gegeben habe.

Die Kosten seien noch im vorgegebenen Rahmen. Die zur Finanzierung der Maßnahme gestellten Anträge auf einen Tilgungszuschuss nach dem KfW-55-Programm und für eine Bezuschussung der Tagespflege aus dem Investitionsprogramm Pflege 2021 seien gestellt. Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vor Bewilligung liegen vor.

Zur Teilfinanzierung der Erweiterungsbaumaßnahme wurde ein KfW-Darlehen über 360 000 Euro mit einer zehnjährigen Zinsbindung abgeschlossen. Die Restfinanzierung erfolgt über ein Festzinsdarlehen mit einer 30-jährigen Laufzeit.

Brandschutzforderungen erfüllt

Nächster Tagesordnungspunkt waren Informationen von Volker Rohm über die Brandschutzmaßnahmen am Krankenhaus Hardheim.

Rohm erinnerte, das im Zusammenhang mit den Erweiterungsbaumaßnahmen am Krankenhaus 2019 auch umfangreiche Brandschutzmaßnahmen gefordert worden waren, die nun abgeschlossen wurden.

Am 6. November habe eine gemeinsame Begehung mit dem Architekten, der Baurechtsbehörde und dem Brandschutzsachverständigen stattgefunden, bei der bestätigt wurde, dass alle Maßnahmen entsprechend der Auflagen umgesetzt wurden.

Aktuell befinde sich das Brandschutzkonzept auf Basis in der dritten Fortschreibung und werde in dieser Form hoffentlich nun einige Jahre Bestand haben, so der Verbandsvorsitzende.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020