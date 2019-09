Konzert für einen guten Zweck

Walldürn/Buchen.„Johann Sebastian Bach begegnet Gospels, Spirituals und Jazzrock“, so nennt das Saxofonorchester Variosax sein aktuelles Programm, welches im Rahmen eines Benefizkonzerts für den Kiwanis-Club Buchen-Walldürn am 22. September in Walldürn erklingen wird.

Im Mittelpunkt steht dabei eine Besonderheit mit meditativen Momenten, die Suite Nr.2, BWV 1008 für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Simone Ehinger, Tenorsaxophon.

Die einzelnen Sätze dieser Suite erklingen nicht nacheinander, sondern interpolierend zwischen reizvollen und abwechslungsreichen Bearbeitungen und Kompositionen von Lennie Niehaus, Michael Schütz und Albert Loritz. Größtenteils liegen diesen Werken bekannte Gospel- und Spiritualmelodien zugrunde, wie man bereits an Titeln wie „Gospel Truth“, „Spirituals for Band“, „Gospel Invocations“ und „Spiritual Variations“ erkennen kann.

Anklänge an Jazzrock vernimmt man bei „Mercy, mercy, mercy“ von Josef Zawinul und im „Rockin‘ Rondo“ von Albert Loritz. Diesem wird direkt das „Rondeau“ aus der h-Moll-Suite von J. S. Bach gegenübergestellt, was letzteren wiederum als „Urvater“ populärer musikalischer Satztechniken des 20. Jahrhunderts ausweist.

Variosax, 2004 von Annette Kutzer und Albert Loritz als Schulorchester am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm gegründet, wird seit Sommer 2017 als privates Projektorchester mit Sitz in Kloster Schöntal weitergeführt. Nach dem Tod von Albert Loritz im Dezember 2018 beschlossen die Mitglieder weiterzumachen, vor allem mit dem Ziel, die von Albert Loritz speziell für dieses Ensemble geschriebenen Bearbeitungen, Arrangements und Kompositionen zum Klingen zu bringen.

Mit Simone Ehinger gab das Orchester unter Leitung von Annette Kutzer bereits im März in Kloster Schöntal ein erfolgreiches Konzert. Die Solistin erhielt als Jugendliche unter anderem vier erste Bundespreise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ und mehrere Stipendien der Stiftung Musikleben. Sie studierte klassisches Saxophon bei Arno Bornkamp in Amsterdam und bei Lars Mlekusch in Wien. Derzeit ist sie Mitglied im renommierten Saxophontrio Sax Allemande, welches 2009 mit dem „Echo-Klassik“ ausgezeichnet wurde.

Das Konzert findet am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr im Alten Schlachthaus in Walldürn statt. Der Eintritt ist frei. Kiwanis Buchen-Walldürn freut sich über Spenden, welche an bedürftige Kinder und Jugendliche in der Region verteilt werden.

