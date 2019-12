Konzert der „Young Musicians“

Reinhardsachsen.In der oftmals hektischen Vorweihnachtszeit können die Besucher des Konzerts der „Young Musicians“ am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche Sankt Jakobus in Reinhardsachsen die Seele baumeln lassen.

Während die Konzerte der „Young Musicians“ in den vergangenen Jahren vor allem von adventlichen Liedern geprägt waren, liegt diesmal der Schwerpunkt auf anderen Themen. So sind der Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi, ein musikalischer Jahresrückblick und neue geistliche Lieder wichtige Bestandteile des Programms. Aber auch das Weihnachtsfest wird musikalisch nicht zu kurz kommen.

In der Kirche stehen mehr als 160 Sitzplätze zur Verfügung. Nach dem Konzert gibt es vor der Kirche Glühwein und Kinderpunsch.

