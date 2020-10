Komturei vor 35 Jahren gegründet

Zu den „Traditionsbewahrern“ gehört der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, welcher in Walldürn eine Komturei unterhält, die vor 35 Jahren am 13. Oktober 1985 gegründet wurde. Das Bild zeigt das Patroziniumsfest in diesem Jahr unter Pandemie-Bedingungen im Kloster Bronnbach.

© Torsten Englert