Klimawürfel zeigt Zusammenhänge

Miltenberg.Mit einem großen Klimawürfel aus Holz im Foyer des Landratsamts will der Landkreis Miltenberg allen Bürgern die Zusammenhänge zwischen Wald und Klimaschutz verdeutlichen.

Anschauliche Informationen

Noch bis zum 5. Februar ist am Würfel ablesbar, dass Holz in diesem Format – ein Meter Kantenlänge und ein Volumen von einem Kubikmeter – in der Lage ist, eine Tonne CO2 zu binden. Darüber hinaus setzt ein Kubikmeter Holz 300 Kubikmeter Sauerstoff frei und liefert so die Grundlage für das Leben auf diesem Planeten. Anschaulich wird so deutlich, dass der Wald wichtig für das Ökosystem ist und es notwendig ist, ihn auf den Klimawandel vorzubereiten. Alle Seiten des Würfels liefern anschauliche Informationen zur Bedeutung von Wald und Holz.

Erklärung unterzeichnet

Dass dieser Würfel im Landratsamt zu sehen ist, ist den 21 forstlichen Verbänden und Vereinen in Bayern zu verdanken, die zusammen mit der Bayerischen Staatsregierung die „Weihenstephaner Erklärung“ unterzeichnet haben. Darin verpflichten sie sich, ihre Kräfte zu bündeln, um Wald und Forstwirtschaft auf den Klimawandel vorzubereiten. Der Klima-Holzwürfel ist ein Ausfluss dieses Projekts, mit dem alle Bürger für die Zusammenhänge von Wald und Klima sowie den Klimawandel sensibilisiert werden sollen.

