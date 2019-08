Klassenzimmer mit Möbeln ausgestattet

Mit dem Geld aus dem Spendenlauf wurden notwendige Reparaturen durchgeführt. Bernd Stieglmeier

Walldürn.Überwältigt und glücklich war Anton Fach, Vorsitzender des Vereins für Missionsarbeit in Walldürn, als die AG „Real Sozial“ der Konrad-von-Dürn-Realschule ihm vor drei Monaten eine Spende über 4700 Euro überreichte. Die resultiert aus einem Spendenlauf Sozial-AG der Realschule zugunsten der Nachungu secondary school im Süden Tansanias an der Grenze zu Mozambique. Dort sind die Bedingungen für die dortigen 341 Schüler äußerst primitiv, denn dort sitzen diese teilweise auf dem Boden der einfachen Klassenzimmer. Und so war es Ziel, 600 Euro für Sitzgelegenheiten und Pulte zu sammeln.

Aber da hatten die Verantwortlichen nicht mit dem Ehrgeiz der Schüler gerechnet. Das Organisationsteam, bestehend aus Mia Martens, Amelie Diehm, Sophia Bauer, Annika Luz, Michael Müller und David Heinrich, machte in den Klassen Werbung für die gute Sache, und so starteten am 17. Mai 132 Schüler zum gemeinsamen Lauf auf dem Sportgelände der Schule. Vorher hatten sich die Teilnehmer in Familie, Verwandtschaft, bei Nachbarn oder Firmen Sponsoren gesucht, die ihnen für jede gelaufene Runde einen selbst gewählten Betrag für Nachungu spenden würden.

Überwältigend war nicht nur der sportliche Ehrgeiz und das Gemeinschaftserlebnis von Fünft- bis Zehntklässlern. Überwältigend war auch die Summe, die für die Schüler in Nachungu erlaufen wurde: 4700 Euro ermöglichen nicht nur die neue Bestuhlung, sondern auch den Einbau von Türen und Fenstern in einem neuen Klassentrakt und den Bau sanitärer Anlagen. Unterstützt wurde diese Laufaktion auch durch die Firmenspenden von 950 Euro durch die Volksbank Franken, die Sparkasse Neckartal-Odenwald und die Reichert Haircompany Buchen. Das Durchhalten der Läufer hat die Getränkehandlung Löhr mit gespendetem Mineralwasser erleichtert. Durch die Auflösung der Jahrgangskasse des Schuljahrgangs 1932/33 erfolgte eine Spende von 478 Euro.

In Nachungu wurden zwischenzeitlich mit einem Teil des Geldes dringend erforderliche Reparaturarbeiten (sanitäre Anlagen) durchgeführt und ein Klassenzimmer mit Tischen und Stühlen ausgestattet. Für November dieses Jahres ist ein Besuch an der Schule geplant, bei dem sich Anton Fach und Realschullehrer Sebastian Reichert die Sanierungsarbeiten besichtigen und den restlichen Spendenbetrag zum Kauf von dringend benötigtem Unterrichtsmaterial übergeben werden. Als weitere Aktivität des Vereins für Missionsarbeit findet am Sonntag, 22. September, der „Hungermarsch – Wandern für die Anderen“ in Hardheim statt, mit dem wieder Projekte in Tansania und von Bischof Merkl in Brasilien unterstützt werden. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019