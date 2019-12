Kinderchor für Auftritt gesucht

Walldürn.Einmal im Rampenlicht stehen, einmal vor großem Publikum singen, einmal Bühnenluft schnuppern – bei „The World of Musicals“ wird dieser Traum für Kinder aus Walldürn oder der Umgebung wahr. Im weltbekannten Musical „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ erzählt die Hauptfigur einer Gruppe von Kindern seine Geschichte. Passend dazu sucht Veranstalter „Reset Production“ einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse, der oder die am Abend des 6. März die Show „The World of Musicals“ in der Nibelungenhalle unterstützt und mit den weiteren Akteuren auf der Bühne „Wie vom Traum verführt“ singt.

Die Texte und Noten zu „Wie vom Traum verführt“ erhalten die Kinder zum Einstudieren im Vorfeld. Am Abend des Auftrittes werden sie das Lied vor der Show noch einmal mit den Künstlern proben. Wenn der Chor oder die Klasse aus Kindern zwischen sechs und 14 Jahren besteht und die keine Angst vor großen Bühnen und großem Publikum haben, dann kann man sich per Mail unter: melanie.hansen@resetproduction.de bewerben. „Schickt uns Bilder und Infos zu eurem Chor sowie – soweit vorhanden – Links zu Videos – von euren Auftritten“, so der Veranstalter. Nur ein Chor wird ausgewählt, Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt. Bis spätestens Anfang 2020 entscheidet das Musical-Kreativteam von „Reset Production“, für welchen Chor der Traum von einem Live-Auftritt vor großem Publikum wahr wird.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019