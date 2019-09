Walldürn.Ein Kinder- und Familientag des Jugendreferats des Landratsamts und des Kreisjugendrings im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage findet am Samstag, 12. Oktober, unter dem Motto „Die Römer sind los“ in der Nibelungenhalle statt. Es gibt ein buntes Programm mit vielen Spielaktionen und Kinderschminken. Dabei werden die Mädchen zu Prinzessinnen und die Jungen zu Räubern oder Piraten – wenn sie es wollen. Es wird gebastelt und es gibt eine Buchausstellung der Stadtbibliothek. An mehr als zehn Aktionsstationen sorgen die Gruppen der Mitgliedsverbände des Kreisjugendrings mit vielen Angeboten für Spaß und Spannung. Außerdem können die Kinder auf einer Riesenbaustelle Burgen und Türme oder den römischen Grenzwall Limes nachbauen. Für Bewirtung sorgt der Förderverein Handball.

