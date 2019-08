Kinder haben ihren Spaß

Engagement für Kinder: Die Auszubildenden des P&G Braun Standortes in Walldürn bauen für den Kindergarten Regenbogen Klangspiele und frischen die Bodenbemalungen im Hof auf.

Walldürn/Buchen. Procter & Gamble beschäftigt am Standort in Walldürn im Schnitt 60 Auszubildende, die in sechs verschiedenen Berufen ausgebildet werden. Die Ausbildungsabteilung hatte sich zum Ziel gesetzt, etwas für die Gemeinde und Ihre Kinder zu tun. So entstand der Kontakt mit dem Kindergarten Regenbogen und seiner Leiterin Ulrike Link. Betreut wurde das Projekt durch die Ausbilder Wjatscheslaw Ogel, Peter Gremminger und Dennis Hutter.

Die Auszubildenden, überwiegend aus dem ersten Lehrjahr, haben die Bodenbemalungen im Hof des Kindergartens aufgefrischt und um weitere Elemente erweitert. Für die vorhandenen Bobby-Cars und Dreiräder kamen eine Rennstrecke sowie Parkplätze hinzu. Des Weiteren haben die Azubis ein Hüpfspiel in Form eines Frosches entworfen.

„Die Auszubildenden haben die Spiele fast selbstständig entworfen und gebaut. Dadurch möchten wir Abwechslung in die Ausbildung bringen und soziale Aspekte integrieren. Wir haben Auszubildende, die selbst in diesen Kindergarten gegangen sind, und Mitarbeiter, deren Kinder diesen aktuell besuchen“, berichteten die drei technischen Ausbilder. Die technische Ausbildung in Walldürn zeigt, welche Möglichkeiten man mit einer modernen Fräsmaschine und Drehmaschine hat. Die Auszubildenden haben ein Klangspiel in Form einer Orgel angefertigt, ein Kunststoff-Rohr wurde zu einer großen Rassel umfunktioniert, die in den Klanggarten der Kinder integriert wurde. Die Spiele sollen das Klangempfinden sowie den Spaß und die Kreativität der Kindergarten-Kinder fördern. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und die tollen Spiele“, sagte Ulrike Link, Kindergartenleitung Regenbogen. „Eine tolle Abwechslung und schön zu sehen, dass es den Kindern gefällt, was wir gebaut und gemalt haben“, sagen die Auszubildenden Stefan Riewe, Jonathan Dittrich, Sebastian Trabold, Thomas Fuchs, Simon Erfurt, Marco Gramlich, Johannes Bartholomä, Matei Titirca, Daniel Schneider und Patrick Braun. Nach der Montage und Übergabe der Spiele wurden diese in kürzester Zeit von den Kindern mit Begeisterung in Beschlag genommen.

