Kinder entdecken die Natur für sich

Rippberg.„Ich schiebe den Schubkarren. Ich kriege die Sternenfräse. Wir beide holen schon mal Wasser aus dem Bach.“ Seit Beginn des Frühjahres sind die Kinder der zweiten Klasse der Grundschule Rippberg zu begeisterten Schulgärtnern geworden.

Einmal pro Woche geht es im Sachkundeunterricht von Klassenlehrer Christoph Schmider um den Anbau von Naschgemüse und bunten Blumen. Stück für Stück arbeitet er sich dabei an die Umsetzbarkeit altersgerechter und praktischer Gartenarbeit heran: Was interessiert die Kinder? Was funktioniert nicht? Was können und wollen sie leisten?

Spielerische Gartenexperimente

Platz für spielerische Gartenexperimente findet sich gleich doppelt: Zum einen hat die Ortsverwaltung im Hof der Schule ein Hochbeet errichtet, in dem Radieschen und Salat, Bohnen und Kürbisse wachsen. Zum anderen haben die Kinder kleine Parzellen in den „Rippberger Gärten“ in Laufnähe zur Schule zur Verfügung gestellt bekommen.

Fachliche Unterstützung leistet der Rippberger Gartenbautechniker Engelbert Kötter. Ihm obliegt die wöchentliche praktische Begleitung der Kinder, und er stellt das Maskottchen der Gartenkinder: Das Kaninchen Heinz, das bei keiner Unterrichtsstunde im Garten fehlen darf. Auch ein Vogelhaus mit Ganzjahresfütterung pflegen die Kinder in der Rippberger Grünanlage.

Nun wurde das Projekt zum Schuljahresende vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Rahmen der Initiative „Lernen für die Zukunft – Gärtnern macht Schule“ mit einer Urkunde ausgezeichnet. „Es ist interessant zu beobachten, wie sehr sich die Kinder beim Umgang mit dem Boden und den Werkzeugen, mit Pflanzen und Tieren öffnen – wie viel sie dabei beobachten und welche neuen Seiten sie an sich selbst entdecken. Einige buddeln und wühlen lieber, einige bauen und gestalten, andere beschäftigen sich mit Pflanze oder Tier“, freute sich Christoph Schmider. Nach Abschluss der Tastversuche im Herbst, so die Planung von Schulleiter Martin Eck, bekommen die Kinder über die jetzigen Gemeinschaftsbeete hinaus im kommenden Jahr voraussichtlich jeweils ein eigenes kleines Gartenbeet zur persönlichen Gestaltung und Pflege, weiterhin unter fachlicher Anleitung und pädagogischer Betreuung. hape

