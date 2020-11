Kein Spielbetrieb im November

Neckar-Odenwald-Kreis.Aufgrund der Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen vom 28. Oktober muss die Badische Landesbühne ihren Spielbetrieb im November einstellen.

Alle Vorstellungen in der Zeit vom 2. bis zum 30. November werden abgesagt. Davon betroffen ist auch die Aufführung eines Stückes von Ibsen, dass im November in der Region auf dem Spielplan stand. In Walldürn am 4. November.

Neue Termine

Die in diesem Zeitraum geplanten Abo-Vorstellungen werden neu terminiert und die Abonnenten so bald wie möglich benachrichtigt. Gekaufte Karten werden durch den BLB-Ticketpartner Reservix erstattet. In dieser herausfordernden Situation bittet das Theater die Zuschauer um Geduld bei der Bearbeitung aller anfallenden Anfragen und Vorgänge.

Bewährte Maßnahmen

Intendant Carsten Ramm: „Wir hoffen natürlich, dass wir ab Dezember wieder spielen können. Unsere Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckungen haben sich bewährt und sind von unserem Publikum akzeptiert worden. Bei diesen Schutzmaßnahmen wird es bleiben. Die Proben für die neuen Inszenierungen laufen weiter, damit unser Spielplan nach Ende des Lockdowns wie geplant auf die Bühne kommen kann. Obwohl wir derzeit noch nicht verlässlich wissen, wie es weitergeht, wird auch der Vorverkauf fortgesetzt.“

Über Konsequenzen besorgt

Besorgt äußert sich Ramm zu den wirtschaftlichen Konsequenzen der Vorstellungsabsagen: „Schon die Absagen der Vorstellungen im Frühjahr und Sommer haben zu erheblichen Einnahmeausfällen geführt. Der neue Lockdown verschärft die Lage. Ein finanzielles Polster haben wir nicht. Ich hoffe sehr, dass die Zusage für den Ausgleich von Mindereinnahmen auch für den Kulturbereich gilt.“

