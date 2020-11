Kein Konzert im Advent

Rippberg.Die Veranstaltungstermine für das noch laufende Jahr und für das Jahr 2021, der örtlichen Vereine und Organisationen aus Rippberg und Hornbach, wurden bei einer Besprechung der Vereinsvertreter beider Gemeinden festgelegt. Einen dementsprechenden Terminkalender werde man jedem Haushalt zuführen sowie in den jeweiligen Tageszeitungen rechtzeitig bekannt geben. Aufgrund von Covid-19 wurden das diesjährige Adventskonzert in der Pfarrkirche Rippberg, das traditionelle am Jahresanfang stattfindete Dreikönigsschießen des Schützenvereins und die gemeinsamen Faschingsveranstaltungen der örtlichen Vereine abgesagt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020