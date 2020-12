„Kein genereller Anlieferungsstopp“

Altheim.Das Landratsamt hat auf einen Bericht in den FN vom 9. Dezember reagiert. In einer Sitzung des Ortschaftsrates Altheim ging es um die Erddeponie in dem Walldürner Ortsteil. Die Behörde bezieht sich auf die Verfüllfläche neben der ehemaligen Deponie „Selle“.

Bei der Ablagerungsfläche handele es sich nicht um eine Erddeponie im eigentlichen Sinne. Die noch zu verfüllende Fläche stellt eine zugelassene Rekultivierungsmaßnahme dar, die unter anderem der Böschungssicherung des ehemaligen Deponiekörpers der Deponie „Selle“ dient. Für die Rekultivierung dieses Bereiches wurde die Auffüllung des Geländes mit „geeignetem, unbelastetem Bodenaushub aus definierten Bauvorhaben“ zugelassen.

Die Maßnahme sollte bis 2010 abgeschlossen sein. Auf Antrag der Stadt Walldürn wurde die Frist bis 2015 verlängert. Ein weiterer Antrag der Stadt Walldürn ging im Jahr 2020 ein und wird derzeit bearbeitet.

Seitens des Landratsamtes wurde zu keiner Zeit ein genereller Anlieferungsstopp für das Gelände ausgesprochen. Vielmehr wurde der Zugang insoweit beschränkt, dass die Stadt Walldürn die angelieferten Materialien in Abstimmung mit dem Landratsamt auf die Geeignetheit prüfen kann.

Das zwischengelagerte Bodenmaterial aus der Baustelle „Geriatriezentrum“ entspricht im Wesentlichen den Vorgaben zum Einbau. Probenahme, Analyse und Deklaration durch einen zertifizierten Probenehmer liegen dem Landratsamt vor. Geringfügig vorhandene Fremdstoffe müssen vor dem Einbau des Bodenmaterials ausgelesen und ordnungsgemäß entsorgt werden. Aufgrund beengter Platzverhältnisse an der Baustelle des Geriatriezentrum Walldürn wurde das Material nach Abstimmung mit dem Landratsamt auf dem Gelände zwischengelagert, bis es nach erteilter Genehmigung dort eingebaut werden kann.

Material nicht zu beanstanden

Nach der Meldung des Ortsvorstehers, dass dort auch Bauschutt angeliefert und einplaniert wird, erfolgte eine erneute Prüfung durch das Landratsamt. Das zwischengelagerte Material entsprach grundsätzlich den Abstimmungen mit dem Landratsamt und war nicht zu beanstanden. Es handelte sich nicht um Bauschuttabfälle. Belastetes Material zur Beseitigung, wie in dem Artikel vom 9. Dezember benannt, ist auf der Baustelle Geriatriezentrum nicht angefallen. Grundsätzlich ist hier eine Verwertung des anfallenden Aushubs sowie der anfallenden Bauschuttabfälle möglich. Das Landratsamt hat die Stadt Walldürn sowie die bauausführende Firma auf die abfallrechtlichen Pflichten hingewiesen. Ein Fehler seitens des Landratsamts ist auch nach erneuter Prüfung nicht zu erkennen. Auch hat sich die Sichtweise des Landratsamts über den gesamten Prozess hinweg nicht geändert, so die Mitteilung abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020