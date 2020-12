KEG-Schülerinnen zeigen ihre Werke

Amorbach.Trotz Coronapandemie und temporärer Schulschließung ist es einigen Schülerinnen des Karl-Ernst-Gymnasiums gelungen, eine vielfältige Kunstausstellung in der Schulgalerie auf die Beine zu stellen.

Die neun Teilnehmerinnen des Wissenschaftspropädeutischen Seminars haben bereits am 16. Oktober 2020 ihre praktischen Arbeiten in der Abteigasse 1 selbst kuratiert. In den folgenden Wochen wurden auch ihre schriftlichen Arbeiten abgegeben. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Werk ist Teil des Ganzen.

Die Zwölftklässlerinnen trafen sich mit ihrer Kunstlehrerin Lalena Moseler vor dem Gebäude. Sie waren mit Staffeleien und ihren Bildern der letzten zwei Jahre bepackt. Jede Schülerin nahm sich die Zeit, ein Fenster mit ihren Arbeiten ansprechend zu gestalten. Nach zwei Stunden wurden alle aufgestellten Gemälde von außen angeschaut und somit die Galerie für Betrachter fertiggestellt, die von der Straße aus zu sehen ist. Die Teilnehmerinnen des W-Seminars dankten Josef Speth und Cornelia König-Becker für die Organisation und Ausstellungsmöglichkeit.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020