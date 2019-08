Katzensteig erwandert

Walldürn.Zehn Wanderer des Odenwaldklubs erwanderten am Sonntag den Katzensteig. Dieser führt von Eberbach über den Katzenbuckel und vorbei an Strümpfelbrunn in den Höllgrund, dann über Mülben nach Neckargerach. Dabei sind 26 Kilometer Strecke und 950 Höhenmeter zu bewältigen. In Eberbach. Von dort ging es, vorbei an der Burgruine Eberbach, sofort an den Aufstieg zum Katzenbuckel. 520 Meter Aufstieg am Stück, dabei ist wohl allen sehr warm geworden, gemildert allerdings dadurch, dass der größte Teil der Strecke im Schatten durch den Wald geht. Oben angekommen wurde eine kurze Pause eingelegt, einige erkletterten noch den Aussichtsturm. Dann ging es, vorbei an Strümpfelbrunn, hinab in den Oberhölltgrund, dort erfrischte man sich bei einer Einkehr im Gasthaus „Zur Mühle“. Anschließend erfolgte der nächste Anstieg bis Mülben, dann aber ging es eine lange Strecke bergab. Noch einmal ging es, kurz vor Neckargerach, hinauf, dann endgülig hinab bis zur abschließenden Einkehr im Gasthaus „Grüner Baum“. Nach dieser anspruchsvollen Wanderung, bei ganztägigem Sonnenschein, waren wohl alle mit diesem tollen Wandertag zufrieden.

