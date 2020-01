Karliczek neuer Vorsitzender

Walldürn.Zur Generalversammlung trafen sich die Mitglieder des Brieftaubenvereins „Sturmvogel“ Walldürn am Donnerstagabend im Gasthaus „Zum Engel“ in Walldürn.

Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden Werner Farrenkopf gedachten die Mitglieder an den vor kurzem verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Oswald Macht, der dieses Vorstandsamt über 20 Jahre lang bekleidet hatte. Im seinem kurzen Bericht über das zurückliegende Brieftauben-Reiseflugjahr 2019 dankte Farrenkopf allen aktiven Züchtern, die in der Reisesaison Brieftauben bei den Alt- und Jungflügen eingesetzt haben, und den Vereinsmitgliedern, die beim Flugreisegeschäft aktiv mitgeholfen haben, und dem Vorstand.

Zügig abgewickelt werden wurde nach der Entlastung des Vorstandes sodann mit Michael Ackermann als Wahlleiter die Neuwahlen, die folgendes Wahlergebnis ergaben: Vorsitzender Walter Karliczek, stellvertretender Vorsitzender Werner Farrenkopf, Schriftführerin Doris Kobold, Schatzmeister Gerhard Reinhard, Kassenrevisoren Michael Ackermann und Bruno Frank. Im Anschluss beschlossen wurde die noch ausstehende Siegerehrung vom zurückliegenden Brieftauben-Reiseflugjahr 2019, die am Freitag, 31. Juli, um 19 Uhr im Gasthaus „Zum Engel“ in Walldürn durchzuführen. Mit dem Dank des neuen Vorsitzenden Walter Karliczek an alle, die bei den Neuwahlen ein Funktionsamt übernommen hatten, sowie mit der Aufforderung, sich rege am Reiseflugjahr 2020 der RV Walldürn zu beteiligen, endete schließlich der offizielle Teil dieser Generalversammlung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020