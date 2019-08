Käse selbst hergestellt

Gottersdorf.Mit Schürzen und Schneidbrett ausgerüstet, scharten sich zehn Ferienkinder in der Gaststube des Odenwälder Freilandmuseums um Monika Frisch. Gemeinsam wurde frische Milch in einen großen Topf geschüttet und leicht erhitzt, bevor Lab zugegeben wurde. Danach hieß es geduldig warten. In der Zwischenzeit sammelten die Kinder frische Kräuter im Bauerngarten. Eifrig wurden Salbei, Sauerampfer, Schnittlauch, Petersilie und Minze klein geschnitten. Der zukünftige Käse hatte sich in der Zwischenzeit zu einem Wackelpudding entwickelt, der nun auf spezielle Weise gerührt und nochmals erhitzt wurde.

Nach dem Erhitzen musste der Käse nochmals 30 Minuten ruhen. In dieser Zeit besuchten die Kinder zwei Häuser des Museums und lauschten mit großen Augen den Erzählungen zur Kindheit früher. Schließlich wurde der Käse von den mittlerweile recht hungrig dreinblickenden Teilnehmern abgeseiht, mit den Kräutern verfeinert und gekostet.

Einig waren sich alle Kinder, dass man zum Käsemachen ganz schon viel Geduld mitbringen muss.

