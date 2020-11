K-TV überträgt live

Walldürn.Durch den Beschluss der Bundesregierung gelten ab Montag, 2. November, weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Gottesdienste sind im Rahmen der bisherigen Regelungen und der aktuell geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften weiterhin möglich. Es gibt für diesen neuerlichen Lockdown im November derzeit keine weitergehenden Einschränkung oder Verschärfungen für die Gottesdienste in den Kirchen.

Dies teilt aktuell auch die Erzdiözese Freiburg auf ihrer Internetseite mit. Die Gottesdiensttermine in der Seelsorgeeinheit Walldürn stehen in den Pfarrblättern oder auf der Internetseite unter: www.se-wallduern.de.

Die nächste monatliche eucharistische Anbetung findet am Donnerstag, 5. November, in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut statt. Gleichzeitig wird damit auch das Gebet für die geistlichen Berufe verbunden. Nach der Heiligen Messe um 8 Uhr am Blutaltar beginnt die Aussetzung und Anbetungszeit am Hochaltar. Die Gebetszeit vor dem Allerheiligsten dauert bis 18.30 Uhr. An diesem Tag wird im Besonderen auch für das Gebetsanliegen von Papst Franziskus gebetet.

Im November richtet sich der Blick auf die Entwicklung von Robotern und künstlichen Intelligenz, dass diese stets dem Wohl der Menschen dienen. Um 17.45 Uhr wird gemeinsam der Rosenkranz gebetet und im Anschluss daran der sakramentale Segen erteilt. Danach beginnt um 18.30 Uhr die Eucharistiefeier. Der katholische Fernsehsender K-TV wird am 8. und 29. November (1. Advent), jeweils um 9.30 Uhr, den Gottesdienst live aus der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut übertragen. Gleichzeitig werden diese beiden Gottesdienste auch auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Walldürn gezeigt. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.11.2020