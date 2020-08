K-TV sendet live aus der Basilika

Walldürn.Mit dem Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel am Samstag, 15. August, das gleichzeitig auch als Gedenktag für die Schutzpatronin der Erzdiözese Freiburg gefeiert wird, verbindet sich ein jahrhundertealter Brauch der römisch-katholischen Kirche, nämlich das Binden der Kräuterbüschel.

Tradition wird gepflegt

In der Seelsorgeeinheit Walldürn wird diese Tradition Jahr für Jahr gepflegt.

Vorab werden dazu die Kräuter und Blumen gesammelt und zusammengetragen und zu den so genannten Würzbüscheln gebunden. In Walldürn macht dies seit vielen Jahren ein Team der katholischen Frauengemeinschaft. Viele verschiedene Blumen-, Pflanzen- und Kräuterarten werden dazu verarbeitet und es entstehen wieder zahlreiche Sträuße.

Nach der Vorabendmesse um 18.30 Uhr am Samstag, in der die Kräuterbüschel auch geweiht werden, können die Gottesdienstbesucher diese dann mitnehmen. Über eine Spende, die einem sozialen Zweck zugeführt wird, freut sich die Frauengemeinschaft. Natürlich können auch die eigenen Kräutersträuße mitgebracht werden.

Segnungen

An diesem Wochenende finden in den Gottesdiensten in Altheim, Glashofen und Rippberg ebenso die Segnungen der Würzbüschel statt.

Am Sonntag, 16. und 23. August wird die Eucharistiefeier in der Wallfahrtsbasilika jeweils um 9.30 Uhr wieder beim katholischen Fernsehsender K-TV live übertragen. ac

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020