K-TV sendet am 19. April

Walldürn.Weiterhin können keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden. Auch für die Osterzeit hat daher die Seelsorgeeinheit der römisch-katholischen Kirchengemeinde Walldürn wieder ein entsprechendes Konzept für Hausgottesdienste aufgelegt.

Broschüre mit Informationen

Diese Wortgottesdienste eignen sich zuhause im Kreis der Familie oder auch Alleine. Darüber hinaus sind in dieser Mitteilungsbroschüre weitere Informationen aus der SE enthalten. Auch befindet sich darin eine Anleitung, wie man sich auf die Live-Übertragungen der verschiedenen Gottesdienste aus der Basilika zuschalten kann.

Die Broschüre liegt in den Kirchen aus und ist auch auf der Webseite eingestellt. „Wir bleiben damit mit unseren Mitchristen eng im Gebet verbunden“, so Pater Josef Bregula.

Am Donnerstag, 16. April, überträgt das Online-Team um 18.30 Uhr die Heilige Messe am Blutaltar. Gleich drei Liveübertragungen finden dann am Sonntag, 19. April, statt. Die Heilige Messe um 9.30 Uhr am Hochaltar, um 15 Uhr die Andacht zur Barmherzigkeitsstunde und um 18 Uhr die Andacht am Blutaltar vor dem geöffneten Blutschrein. Die beiden Andachten werden zusätzlich auch live vom Fernsehsender K-TV übertragen. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.04.2020