Jungrinder entlaufen

Miltenberg.Aus noch ungeklärter Ursache sind in der Nacht auf Dienstag auf einer Wiese im Altstadtweg circa 500 Heu- und Strohballen abgebrannt. Gegen 23 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über Notruf die Mitteilung über den Brand von ein paar Heuballen im Altstadtweg in Miltenberg ein. Zunächst ging man noch von einem Kleinbrand aus. Nach dem Eintreffen der ersten Streife der Polizeiinspektion Miltenberg am Brandort zeigte sich aber schnell ein anderes Bild: Insgesamt rund 500 Heu- und Strohballen brannten in unmittelbarer Nähe von Gebäuden und einem angrenzenden Wald lichterloh.

Während 30 Feuerwehrleute der Wehren Miltenberg, Breitendiel und Großheubach den Brand löschten, waren Polizeikräfte mehrerer Dienststellen damit beschäftigt, 25 aus einer Halle entlaufene Jungrinder einzufangen. Sie wurden dabei von einem Polizeihubschrauber und Einsatzkräften der nachalarmierten Feuerwehr aus Kleinheubach unterstützt. Zur Warnung des Straßenverkehrs wurden Verkehrswarnfunkmeldungen abgesetzt und die Bundespolizei zur Warnung und Sicherung des Schienenverkehrs verständigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in der Nacht noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun neben der Brandursache auch die genaue Schadenshöhe zu klären, die im unteren fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Drei Tiere wurden am Dienstag Vormittag bei Weilbach wieder eingefangen. Von den übrigen 22 fehlte bei Redaktionsschluss noch jede Spur.

