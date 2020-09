Junge Familien fördern

Walldürn.Die CDU-Fraktion will junge Familien in Walldürn durch eine Entlastung bei den Müllkosten fördern. Dazu soll die derzeitige Regelung „Geschenk bei Geburt“ erweitert werden. Einen entsprechenden Antrag brachte die Fraktion am Dienstag bei der Sitzung des Gemeinderates ein. Mit der Geburt eines Kindes kommen viele Kosten und logistische Aufgaben auf Familien zu. Gerade im ländlichen Raum stellt dies die Familie vor noch größere Herausforderungen.

Deshalb ist das „Geschenk bei Geburt“ einer erneuten Prüfung im Gemeinderat zu unterziehen. Die Fraktion wolle eine Entlastung der Familien im Bereich der Müllgebühren. Durch Windeln oder auch Umbau eines Zimmers zum Kinderzimmer falle erfahrungsgemäß mehr Müll an, als die bereits vorhandene Mülltonne in der Regel fassen kann.

„Aus unserer Sicht ist eine Zugabe, oder als Ersatz, des bisherigen ,Geschenks bei Geburt’ von zwölf Müllsäcken der AWN, die zur Restmülltonnenleerung zugestellt werden können, die praktikabelste Lösung mit einem überschaubaren Verwaltungsaufwand, da dies an die aktuell laufenden Geburtsgeschenke gekoppelt werden kann.“ Dadurch wären die Familien in den ersten zwölf Monaten deutlich entlastet. Auch eine Bezuschussung der Müllgebühren für größere Tonnen wäre denkbar, jedoch mit einem deutlichen Verwaltungsaufwand verbunden und würde gerade im Bereich von Müllgemeinschaften nicht reibungslos ablaufen. Die Kosten für die bereitzustellenden Müllsäcke sind überschaubar, bei jährlich durchschnittlich rund 105 Geburten läge das jährliche Budget bei rund 8500 Euro. mar

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.10.2020