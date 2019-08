Jugendwallfahrt führt ins Saarland

Walldürn.Seit dem segensreichen Wirken der Franziskaner-Minoriten in der Seelsorgeeinheit Walldürn und während der Wallfahrt zum Heiligen Blut, ist jedes Jahr auch die Franziskanische Jugendwallfahrt (FraJuWa) ein Schwerpunktthema. Und das nicht nur in Walldürn: Denn alle in Deutschland ansässigen Konvent-Gemeinschaften der Franziskaner-Minoriten haben es sich zur Aufgabe gemacht, jungen Menschen ab 14 Jahren jedes Jahr eine Jugendwallfahrt anzubieten und das immer in einem anderen Kloster. Seit nunmehr zwölf Jahren haben damit auch die Jugendlichen aus der Seelsorgeeinheit Walldürn die Möglichkeit, sich dieser FraJuWa anzuschließen und ein kurzweiliges Wochenende zu erleben.

In diesem Jahr kommen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vom 11. bis 13. Oktober im Saarland, genauer in der Katholischen Pfarrgemeinde vom Heiligen Franz von Assisi, dem dortigen Minoriten-Kloster in Blieskastel-Ballweiler, zusammen. Das Wallfahrtskloster Blieskastel im Südwesten gehört zu den neueren Niederlassungen der Franziskaner-Minoriten in Deutschland. Brüder aus der Krakauer Ordensprovinz leben und arbeiten seit Juli 2005 in dem ehemaligen Kapuzinerkonvent.

Anmeldung bis zum 27. September

Je nach Anzahl der Anmeldungen wird eine gemeinsame Anfahrt von Walldürn aus organisiert. Bis zum 27. September sollte die Anmeldung vorliegen und für Rückfragen steht das Pfarrbüro in Walldürn zur Verfügung. Mitzubringen sind Isomatte, Schlafsack und Musikinstrumente. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. adr

