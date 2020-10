Jugendmannschaft am Start

Walldürn.Die Volleyball Jugendmannschaft des TV Walldürn hat als Voraussetzung für die anstehende U 16 quattro Spielrunde erfolgreich die Schiedsrichterprüfung bestanden. Vorausgegangen waren der Prüfung intensive Vorbereitungen in Theorie und Praxis, und bezeugend für den enormen Mannschaftsgeist haben alle Spieler geschlossen die Herausforderungen der Prüfung angenommen, und erfolgreich bestanden. Somit waren alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Spielstart am vergangenen Samstag erfüllt. Der TV Walldürn ist stolz, seit langem wieder eine Jugendmannschaft in den aktiven Spielbetrieb zu bringen. Dank galt auch der SiTeKu GmbH aus Walldürn, welche die Jugendmannschaft mit neuen Trikots ausgestattet hat.

