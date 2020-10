Jugendgottesdienst für Firmanden

Walldürn.Ein weiterer Jugendgottesdienst im Rahmen der Firmvorbereitung ist am Samstag, 31. Oktober, um 18.30 Uhr in der St. Marienkirche. Diese Eucharistiefeier ist nicht öffentlich. Wegen der Corona-Situation können nur die im Vorfeld angemeldeten Firmanden teilnehmen. Es besteht Maskenpflicht während des Gottesdienstes. Die kirchenmusikalische Gestaltung übernimmt die Gruppe „Young Musicians“ unter der Leitung von Jürgen Miko. Die Termine für den Empfang des Sakraments der Heiligen Firmung sind für Freitag, 20. November um 18 Uhr sowie Samstag, 21. November um 10 Uhr und um 14.30 Uhr vorgesehen. Die Firmung wird der Abt Thomas Handgrätinger von der Ordensgemeinschaft der Prämonstratenser-Chorherren vom Kloster Windberg spenden. Er war schon während der Wallfahrtszeit 2019 in Walldürn. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020