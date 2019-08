Jugendarbeit an erster Stelle

Walldürn.Nach schwerer Krankheit ist im Alter von 91 Jahren Pfarrer i.R. Norbert Merz gestorben. Als leutseliger, freundlicher Geistlicher erwarb er sich vor allem in Rippberg, Hornbach und Glashofen zahlreiche Sympathien. Ein offenes Ohr hatte er insbesondere für die Jugend.

Primiz in Hardheim

Geboren wurde er am 15. März 1928 in Sinsheim. Das Abitur legte er am Konvikt in Tauberbischofsheim ab. Danach erfolgte ein Ortswechsel nach Freiburg, wo er katholische Theologie studierte und im Juni 1955 zum Priester geweiht wurde. Seine Primiz feierte er in der Hardheimer Pfarrkirche St. Alban, da sein Vater aus der Erftalgemeinde stammte.

Quer durch Nordbaden führten ihn sodann seine Kaplansjahre, die er in Mannheim, Pforzheim, Heidelberg und Waldmühlbach absolvierte.

Im Jahr 1963 kam Pfarrer Norbert Merz in das damalige Dekanat Walldürn und wirkte fortan bis 2000 als Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Rippberg-Hornbach. 1976 übernahm er parallel dazu die Glashofener Pfarrei. Stets treu zur Seite stand ihm seine langjährige Haushälterin Uta Pfaff, mit der er 2003 nach Mudau-Steinbach zog. Zuletzt wohnte er im Waldhausener Caritas-Wohnstift St. Josef, wo sich auch Diakon Reinhold Repp in bemerkenswerter Weise um seine Pflege und Betreuung sorgte. Als eine seiner vornehmsten seelsorgerischen Aufgaben sah der für sein aufgeschlossenes und freundliches Wesen geschätzte Geistliche stets die Jugendarbeit an. So gründete er die KjG-Zeltlager Rippberg-Altheim im seinerzeitigen Dekanat Walldürn und bekleidete über 35 Jahre hinweg den Posten des Lagerleiters. Auch nahm Merz an zahlreichen Regionalwallfahrten, etwa nach Lourdes oder Rom, teil.

Das alles würdigte die Stadt Walldürn anlässlich seiner Zurruhesetzung mit der Stadtmedaille in Gold. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019