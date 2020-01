Jubilar ist bis ins hohe Alter aktiv

Walldürn.Sein 90. Lebensjahr vollendet am Dienstag Leonhard Mantaj, der seit 1965 in der Wallfahrtsstadt lebt und auf eine bewegte Vita zurückblicken kann.

Geboren wurde er am 28. Januar 1930 in Galizien (heute Ukraine) als Nachkomme einer ursprünglich aus Ostpreußen stammenden, nach Galizien ausgesiedelten Familie. 1944 musste er der russischen Frontlinie entfliehen und gelangte nach Schlesien, wo er sich niederließ und eine kleine Landwirtschaft führte.

In Schlesien lernte er auch seine Frau Else kennen, die er 1955 heiratete. In den Folgejahren wurden dem Paar die Söhne Waldemar und Heinz sowie die Tochter Lisa geschenkt.

Nachdem zwei der drei Kinder noch in Schlesien zur Welt gekommen waren, erfolgte 1965 die Ausreise nach Deutschland.

„Auf eine kurze Zeit in einem Bruchsaler Lager folgten vier Jahre in Buchen, ehe wir 1969 einen Bauplatz in Walldürn kauften und dort unser Heim errichteten“, blickt der vierfache Großvater, der sich auch über ein Urenkelchen freuen darf, in Dankbarkeit zurück.

Neben seiner Familie spielte die Arbeit stets eine dominierende Rolle im Leben Leonhard Mantajs. Er übte in Deutschland diverse Tätigkeiten aus und wirkte zuletzt bis zur Rente über 18 Jahre als Zivilangestellter in der Walldürner Nibelungen-Kaserne.

Der Übergang in den Ruhestand aber bedeutete keinesfalls das Ende seiner aktiven Laufbahn: Stets dankbar für sinnvolle Beschäftigungen, suchte er sich alsbald einen Nebenjob und fand ihn bei der Discounterkette Lidl, wo er als fröhlicher und heiterer „Senior“ noch zwölf Jahre lang die Filialen in Walldürn, Wertheim und Tauberbischofsheim vor allem in hausmeisterischen Tätigkeiten und Servicediensten unterstützte.

„Mit 77 Jahren habe ich meine letzte Lohnsteuerkarte abgegeben – und wenn ich heute noch könnte, würde ich immer noch irgendwo arbeiten!“, bemerkt Leonhard Mantaj schmunzelnd. Weiterhin übernahm er ehrenamtliche Betreuungsdienste für Senioren in Walldürn und Limbach und war bis in die Ära von Pfarrer Erich Leytz über viele Jahre hinweg als Küster der evangelischen Kirche Walldürn tätig.

Ein herber Schlag war der Tod von Ehefrau Else, die im Januar 2018 nach langer Erkrankung starb. Zehn Jahre lang pflegte Leonhard Mantaj seine Frau zuhause, ehe er sie täglich im Heim besuchte. „Die Familie hält immer zusammen“, erklärt der Jubilar, der sich über zahlreiche Besuche seiner Kinder mit Familien und seiner Freunde freut. So blickt er auch einem Ehrentag und der damit einhergehenden Feier mit all seinen Lieben erfreut gegenüber.

Den Gratulanten schließen sich die Fränkischen Nachrichten an. ad

