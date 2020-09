Jährliche Belastung in Höhe von 242 000 Euro

Walldürn.Zügig abgewickelt wurde im Jugend- und Kulturzentrum „Ehemaliger Alter Schlachthof“ in Walldürn die Sitzung des Finanzausschusses.

Stadtkämmerer Joachim Dörr informierte unter anderem darüber, dass der Neubau des Altenpflegeheims im September mit dem Abbruch des alten Gebäudes eingeleitet wird. Das neue Heim werde 30 Betten beherbergen und die Fertigstellung des 6,5 Millionen Euro teuren Projektes sei für Mitte 2022 geplant. 75 Prozent der Gewerke seien bereits ausgeschrieben und die eingegangenen Angebote lägen knapp unter der Kostenschätzung.

Finanzierung über 30 Jahre

Abzüglich der Zuschüsse verbleiben circa sechs Millionen Euro, die zu finanzieren sind. Der Krankenhausverwaltungsverband plant in Absprache mit der Stadt Walldürn eine Finanzierung über 30 Jahre, wobei sich die jährliche Belastung der Stadt auf rund 242 000 Euro jährlich belaufen dürfte. Der derzeitige Schuldenstand der Stadt Walldürn beim Krankenhausverband zum Jahresende 2020 wird sich auf rund 194 000 Euro belaufen, so Kämmerer Dörr. Und im November 2021 könnte man hiervon 103 000 Euro sondertilgen, was im Rahmen der Haushaltsberatungen für das kommende Jahr diskutiert werde.

Weiteres Thema an diesem Mittwochabend war das Rechnungsergebnis 2019 der Betriebsstätte Geriatriezentrum St. Josef.

Wie Stadtkämmerer Joachim Dörr erklärte, ist die Stadt nach der Verbandssatzung des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn zum Ausgleich des Betriebsverlustes des Geriatriezentrums heranzuziehen. Die Betriebseinheiten Geriatrische Reha/Ambulanzen und Altenpflegeheim machten im Jahr 2019 insgesamt einen Verlust in Höhe von 83 100 Euro.

Im Altenpflegeheim ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber dem 2018 um rund 210 000 Euro, die sich wie folgt erklärt: 2019 gab es 27 Sterbefälle, im Jahr davor nur 15. Das führt zu mehr Leerständen, da bis zur Wiederbelegung eines Zimmers Zeit vergeht. Auch sind die neu eingewiesenen Personen in der Regel in einer niedrigeren Pflegesatzstufe bewertet, was zu geringeren Erträgen führt.

Weiter wurde 2019 eine Fassadensanierung durchgeführt, was nach Abzug der Versicherungsleistungen außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 34 000 Euro ergab. Der Bilanzfehlbetrag in Höhe der nichtgeförderten Abschreibungen mit 72 583 Euro (Vorjahr: 72 581 Euro) wird gemäß Beschluss der Verbandsversammlung durch Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt.

Urlaubstage und Überstunden

Zum 31. Dezember 2019 sind an Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 159 185 Euro (Vorjahr: 157 167 Euro) vorhanden, die gemäß Beschluss der Verbandsversammlung erst bei Abbau ausgeglichen werden und derzeit nicht über städtische Mittel finanziert sind. Corona-bedingt erfolgte hier in den ersten acht Monaten 2019 ein Abbau von 65 Prozent der Überstunden und 20 Prozent der Urlaubsrückstellungen, was in der Summe circa 76 000 Euro ausmacht.

Das „Guthaben“ der Stadt Walldürn beläuft sich zum Jahresende 2019 auf 523 590 Euro, so dass für 2019 keine Zahlungen zu leisten wären. Die Stadt Walldürn zahlte letztmals für das Jahr 2010 eine Betriebsumlage. Im Haushaltsplan 2020 sind 150 000 Euro als Zahlung für das Jahr 2019 geplant.

Aufgrund der bestehenden Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, die beim Abbau durch die Stadt auszugleichen sind, sowie der anstehenden und bereits angefallenen Kosten für die Umbaumaßnahmen, schlug die Verwaltung vor, eine weitere Zahlung in Höhe von 150 000 Euro an den Krankenhausverband im Vorgriff auf diese Kosten zu leisten. Der Ausschuss nahm das Betriebsergebnis des Geratriezentrums zur Kenntnis und stimmte der Zahlung zu.

Etwas komplizierter im Sachverhalt wurde es hinsichtlich der allgemeinen Finanzwirtschaft über die Anteile der Stadt Walldürn an den Gemeinschaftssteuern. Und so erläuterte Dörr kurz die Fakten und Vorabinformationen zu den Haushaltsberatungen 2021. Bei der Einkommensteuer beziehe sich der Berechnungsfaktor auf die Einkommensteuerleistungen der Einwohner unter Berücksichtigung von sogennanten Sockelbeträgen, die dann ins Verhältnis zum Aufkommen im Land gesetzt würden.

Hier verändere sich bei Belassung der Sockelbeträge bei 35 000 Euro für Ledige und 70 000 Euro für Verheiratete wenig und man rechne mit minimalen Mehreinnahmen in Höhe von 22 000 Euro für die Jahre 2021 bis 2023. Sollten diese Beträge auf 40 000 Euro beziehungsweise 80 000 Euro erhöht werden, worüber Ende Oktober die Entscheidung falle, würden der Stadt in den nächsten drei Jahren gegenüber der bisherigen Planung jedoch 550 000 Euro fehlen.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöhe sich die bisherige Schlüsselzahl für Walldürn, was unter Zugrundelegung der Mai-Steuerschätzung zu Mehreinnahmen von 112 000 Euro in den Jahren 2021 bis 2023 führe.

Nachdem der Stadtkämmerer über mehrere bezuschusste Baumaßnahmen informierte, teilte Bürgermeister Markus Günther mit, dass die Waldbegehung des Gemeinderates am Freitag, 16. Oktober, um 14 Uhr stattfindet.

Weiterer Tagesordnungspunkt waren dann die Gemeindeverbindungsstraßen und Dispositionsrückstellungen. Wie Stadtkämmerer Dörr aufzeigte, hat die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt eine Umstellung gegenüber der bisherigen kameralen Buchungssystematik ab 1. Januar 2017 gefordert. Dadurch wurden die Jahre 2017 bis 2019 nachträglich bei der Stadt und beim Gemeindeverwaltungsverband (GVV) korrigiert.

Neu ist seit 2017, dass Kosten für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen, für die keine ausreichenden Zuweisungen zur Verfügung stehen, von der Verbandsgemeinde zum Jahresende gegenüber dem GVV auszugleichen sind. Durch die Kosten der Gemeindeverbindungsstraße Hornbach nach Hettigenbeuern mit 161 000 Euro im Jahr 2019 muss die Stadt einen Ausgleich in Höhe von 40 584 Euro leisten.

Da die laufenden Unterhaltungskosten für Gemeindeverbindungsstraßen im Mittel der letzten Jahre circa 70 000 bis 75 000 Euro betragen, stehen für weitere Unterhaltungsmaßnahmen aus Zuweisungen 10 000 bis 15 000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Alle darüber hinaus gehenden Kosten müssen im Haushalt der Stadt finanziert werden. Für 2021 liegen Mittelanmeldungen in Höhe von rund 250 000 Euro vor, und hinzu kommen noch für die Beseitigung von Frostschäden 71 000 Euro. Über die Bereitstellung der Mittel ist bei den Haushaltsberatungen zu entscheiden. ds

