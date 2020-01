Investitionen weiter auf hohem Niveau

Die Beratung des Haushaltsplans 2020 bildete einen Schwerpunkt bei der Sitzung des Gemeinderates. Im Februar soll das Zahlenwerk dann verabschiedet werden.

Walldürn. Der Investitionsbereich des Finanzhaushalts kann „sich wahrlich sehen lassen“, so Kämmerer Joachim Dörr, der den Gemeinderäten und den Zuhörern in der Sitzung am Mittwoch im „Haus der offenen Tür“ Informationen zum Zahlenwerk gab. „Das geplante Investitionsvolumen 2020 beläuft sich auf 14,257 Millionen Euro.“

Ein Schwerpunkt liege im Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, um hier die Nachfrage nach Bauplätzen auch künftig befriedigen und innerstädtische Planungen umsetzen zu können. Bei den Hochbaumaßnahmen sind im laufenden Jahr Mittel von 7,2 Millionen Euro vorgesehen, im Tiefbaubereich werden 2021 und 2022 Gelder von jeweils über drei Millionen Euro gebunden.

Die drei größten Maßnahmen sind in diesem Jahr der Bau der Turnhalle in der Keimstraße mit 3,7 Millionen Euro, der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 2,2 Millionen Euro und der Ausbau des Kindergartens St. Martin mit 1,1 Millionen Euro.

Auf der Ausgabenseite, den Aufwendungen, fallen im Planjahr 2020 zunächst die hohen „Transferleistungen“ ins Auge. Darunter werden im doppischen Haushalt als wesentliche Positionen die Umlagen im Finanzausgleich und die Kreisumlage, die Umlagezahlungen an den Gemeindeverwaltungsverband, die Zuschüsse an übrige Bereich – etwa die Betriebskostenbeteiligung an Kindergärten – und die Gewerbesteuerumlage abgebildet. „2020 schlagen hier, der Systematik des Finanzausgleichs folgend, die hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2018 zu, die zu hohen Umlagen im FAG-Bereich und bei der Kreisumlage führen.“

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die wesentlichen Kostenblöcke die Bauunterhaltung mit rund 900 000 Euro, davon 100 000 Euro für das Grundschulgebäude in Altheim, und die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit knapp zwei Millionen Euro, darunter die Kanalunterhaltung mit 355 000 Euro, Brückensanierungen mit 482 000 Euro und die Straßenunterhaltung mit 405 000 Euro.

Damoklesschwert über Haushalt

Einen „Risikofaktor“, der quasi als Damoklesschwert über den Haushalten der Stadt schwebt, nannte Dörr die Abwasserbeseitigung. Hier laufen in den nächsten Jahren Planungen, die speziell in den Ortsteilen zu Veränderungen führen können, deren Kosten derzeit jedoch noch nicht final zu beziffern sind, aber erheblich sein können. Auch die Abwasserbeseitigung bei der weiteren Erschließung des Verbandsindustrieparks kann noch zu Millionenkosten für die Stadt führen.

Stelle man die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen gegenüber, komme man in der Summe auf einen im Planungszeitraum 2020 bis 2023 zu finanzierenden Betrag von 13,831 Millionen Euro. Hinzu kommen Tilgungsausgaben von 5,2 Millionen Euro. „Unschwer ist zu erkennen, dass solche Beträge eine Kreditneuaufnahme unumgänglich machen“, so der Kämmerer. In den Jahren 2018 und 2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen, das sieht der Plan auch für 2020 und 2021 vor, bevor im Finanzplanungsjahr 2022 derzeit eine Neuaufnahme von vier Millionen Euro eingestellt ist.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2019 betrug rund 13,416 Millionen Euro, Ende 2010 lag er noch bei über 18 Millionen Euro.

Bei so hohen roten Zahlen sei es schwierig, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu planen, doch habe die Stadt, bedingt durch die sehr hohen Steuereinnahmen der Jahre 2014 und 2017 und der ebenfalls überdurchschnittlichen Steuererträge in den Jahren 2018 und 2019 zum Jahresende 2019 eine Liquidität von 16,345 Millionen Euro, die auch dringend benötigt werde.

„Allein im laufenden Jahr werden hiervon über zehn Millionen Euro aufgezehrt und die liquiden Mittel reduzieren sich bei planmäßigem Verlauf zum Jahresende auf 6,3 Millionen Euro“, sagte Joachim Dörr weiter.

Sollte es bei den jetzigen Planzahlen bleiben, sei eine Kreditaufnahme von weiteren 150 000 Euro im Jahr 2022 einzuplanen, um die Mindestliquiditätsgrenze zum Jahresende 2022 nicht zu unterschreiten. Alle weiteren zusätzlichen Maßnahmen, die derzeit noch nicht in den Planzahlen berücksichtigt sind, können nur durch Einsparungen an anderer Stelle oder durch weitere Kreditaufnahmen finanziert werden.

Auf der Tagesordnung standen dann eine Reihe von offenen Punkten, darunter die Sanierung der Grundschule Rippberg (siehe Bericht auf Seite 25). Weiter ging es um folgende Punkte:

Geschirrgrundausstattung im „Haus der offenen Tür“ (Mittel sind eingestellt).

Befestigung Parkplatz Marsbachstraße/Kleinfrankreich (Mittel sind eingeplant).

Neubau Parkplatz im Bettendorfring (Mittel sind eingeplant).

Bei der Anlage von Parkplätzen unterhalb des Friedhofs läuft die Planung.

Für die Sanierung des Vorplatzes Friedhofshalle werden derzeit die Kosten ermittelt.

Bei der Errichtung eines Kreisverkehrs Bereich im Bereich der Esso-Tankstelle stehe noch eine abschließende Prüfung durch das Regierungspräsidium aus.

Die Leistungserhöhung der Photovoltaik-Anlage im Freibad wurde auf 2024 verschoben.

Vor der Befestigung des Parkplatzes in der Klosterstraße stehen dort Kanalmaßnahmen an.

Die Handläufe im Treppenbereich des Friedhofs werden erneuert.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020