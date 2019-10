Interessen aller Generationen ernstnehmen

Walldürn.In ihrer Sitzung im Schulhaus in Wettersdorf haben sich die Mitglieder der CDU-Fraktion im Gemeinderat mit dem breitgefächerten Thema einer alle Generationen verbindend gestalteten Stadt befasst. „Dieses Thema ist gerade deshalb so wichtig, weil es sich in viele Bereiche erstreckt und eine wichtige Grundlage in fast allen Entscheidungen des Gremiums sein muss“, so Fraktionsvorsitzender Fabian Berger. Alle Generationen sollen sich ernstgenommen, verstanden und berücksichtigt fühlen – und dies auch werden. Eine Aufgabe, die allen viel abverlange.

„Mit dem neuen Beirat für die Belange der Kernstadt hat der Gemeinderat ein wichtiges Thema, das Bestandteil unseres Kommunalwahlprogramms ist, umgesetzt“ sagte Berger. Über alle Fraktionen hinweg sei sich das Gremium einig gewesen, mit diesem Beirat ein wichtiges Gremium zur Vorberatung spezieller Themen ins Leben zu rufen. Der neue Beirat übernehme die beratenden Aufgaben der Kernstadt, ähnlich der beratenden Funktion der Ortschaftsräte.

Mit Blühwiesen leiste der Ortschaftsrat Rippberg-Hornbach gemeinsam mit den Bürgern seit Jahren beispielhaft seinen Beitrag zum Umweltschutz. Von Beginn an habe sich Ortsvorsteher Wolfgang Stich über finanzielle Fördermöglichkeiten informiert. Mit Programmen wie beispielsweise „Baden-Württemberg blüht“, „Natur nah dran“, „Klimapass“, „1000 mal 1000 Bäume“ und „Leader“ gebe es viele Möglichkeiten, wie man nicht nur Gutes tun könne, sondern auch Förderung dafür erhalte, führte Stich aus. „Wir müssen unserer Verantwortung nachkommen und uns nach unseren Möglichkeiten aktiv in den Umwelt- und Naturschutz einbringen“, waren sich die Fraktionsmitglieder einig.

Mit diversen Blühwiesen und anderen Maßnahmen habe die Stadt in den vergangenen Jahren verstärkt einen Beitrag zu diesem wichtigen Thema geleistet, erläuterte Bürgermeister Markus Günther. „In der Vergangenheit haben wir die Maßnahmen in aller Regel aus der eigenen Tasche finanziert“, so Günther.

Für künftige Maßnahmen solle die Nutzung möglicher Förderungen durch die Verwaltung geprüft und der positive Trend des Umwelt- und Naturschutzes zielgerichtet fortgesetzt werden, so die Fraktionsmitglieder gegenüber dem Bürgermeister.

