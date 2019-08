Interessante Wanderung zum Teufelstein

Walldürn/Gerolzahn.19 Ferienkinder machten sich mit Geopark-Vorortbegleiter Georg Hussong auf die Suche nach dem Teufelstein, der bei Gerolzahn im Wald liegen soll. Vom Treffpunkt am Brunnen in Gerolzahn wanderte die Gruppe zum Teufelstein und weiter bis zum alten Bahnhof in Gerolzahn. Unterwegs fanden die Kinder noch mehrere Teufelsteine und mit ungläubigen Augen lauschten sie der Teufelsteinsage. Am alten Bahnhof vergnügten sich die Kinder mit einigen Orientierungsspielen, bevor es ohne wahrhaftigen Teufel begegnet zu sein, wieder zurück zum Ausgangspunkt ging. Bild: Geopark

