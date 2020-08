Interessante Führungen

Gottersdorf.Vom Kartoffelspaziergang bis zum Museumsimker – in den nächsten Wochen bieten die Gästeführer des Odenwälder Freilandmuseums verschiedene öffentlichen Führungen an. Die Teilnahme an allen Programmen erfolgt auf Anmeldung, da die Anzahl der Teilnehmer aufgrund der Corona-Sicherheitsvorkehrungen jeweils sehr begrenzt ist.

Am Donnerstag, 6. August, und am Samstag, 22. August, findet jeweils um 14 Uhr ein Spaziergang zum Kartoffelfeld des Museums statt. Die verschiedenen Kartoffelarten werden begutachtet und im Anschluss an die Führung dürfen die Sorten auch gekostet werden.

Am Samstag, 8. August, und am Sonntag, 16. August, erläutert der Museumsimker jeweils um 11 Uhr die faszinierende Welt der Honigbienen. Die Besucher werfen einen Blick in die verschiedenen Bienenstöcke und begutachten auch die neue Klotzbeute, eine naturnahe Behausung der Bienen, die seit einigen Wochen im Museum steht. Bienenschleier stehen zur Verfügung.

Am Sonntag, 9. August, und am Sonntag, 16. August, können Besucher jeweils um 14.30 Uhr bei einer Sprichwörterführung durch die Museumsgebäude erfahren wieso man jemandem einen Riegel vorschiebt, weshalb man ins Fettnäpfchen treten kann oder wieso manch einer einen Zahn zulegen sollte. Diese Angebote sollte man sich nicht durch die Lappen gehen lassen.

Zu allen Führungen ist eine Anmeldung zwingend erforderliche, da die Teilnahme auf maximal zehn beziehungsweise 15 Personen begrenzt ist. Anmeldung montags bis freitags unter Telefon 06286/320 (AB besprechen) und per E-Mail an info@freilandmuseum.com, samstags und sonntags Anmeldung nur telefonisch an der Museumskasse unter 0159/02326319.

