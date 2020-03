Interessante Eindrücke gewonnen

Walldürn.Der OWK bot am Sonntag zwei Wanderungen um Schweinberg an. Ortsvorsteher Dieter Elbert, ein gebürtiger Walldürner, überraschte zu Beginn die 46 Wanderer mit einem kleinen Umtrunk und informierte sie über das aktuelle Geschehen von Schweinberg, wofür er einen kräftigen Applaus bekam.

Die kürzere Tour, geleitet von Brunhilde Marquardt und Marita Eisenhauer, führte zunächst hoch zu der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Burgruine „Swineburg“. Von dem Felssporn bot sich ein herrlicher Ausblick. Hier informierte Wanderführerin Brunhilde Marquardt über die Entstehung und die Geschichte der Burg.

Weiter ging es entlang des Hauptwanderwegs 24 des Odenwaldklubs und dem Kaiser-Wilhelm-Höhenweg auf den 401 Meter hohen Klesbuckel des Lämmerbergs. Auf dieser Höhe sollen lokalen Berichten zufolge einmal die Truppen von Kaiser Wilhelm ein Manöver abgehalten haben. Die Wandergruppe erreichte schließlich über die Herz-Jesu-Kapelle und weitere Flurwege die Bauernschenke Mohr.

Blick auf Wacholderheide

Die längere Wanderung, geleitet von Karl-Friedrich Berberich und Wolfgang Eisenhauer, führte zunächst auf dem Rundweg S2 Richtung Hardheim, um dann in das Laubertal abzubiegen.

Hier bot sich ein Panoramablick auf die unter Naturschutz stehenden Wacholderheiden, die vor dem Aufkommen der Reblaus ein Weinbaugebiet waren. Am Ende des Naturschutzgebiets führte der Weg steil bergan, verlief dann über Felder und Wiesen, vorbei an der Gitzberghütte und einer kleinen Schönstattkapelle hinab in das Rüdental. Dem Hardheimer Bach folgend erreichte man das Hochwasserrückhaltebecken Betzwiesen und tangierte den Standortübungsplatz Wolferstetten. Die Wandergruppe erreichte die Bauerschänke „Mohr“ ebenfalls über den Lämmerberg und die Herz-Jesu-Kapelle.

Hier ließen beide Gruppen ihre Wanderungen in gemütlicher Runde ausklingen.

Agnes Sans, die Vorsitzende des OWK, dankte den Wanderführern für die gut organisierten und interessanten Touren.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020