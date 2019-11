Interessante Einblicke

Walldürn.Als älteste Musikschule in kommunaler Trägerschaft im Neckar-Odenwald-Kreis kann die Städtische Musikschule Walldürn in diesem Jahr auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblicken. Anlässlich dieses Jubiläums findet am Samstag, 16. November, um 20 Uhr ein Festakt im „Haus der offenen Tür“ statt. Im Mittelpunkt stehen vor allem musikalische Programmbeiträge von verschiedenen Instrumentalensembles, Solisten und Orchester der Städtischen Musikschule.

Neben der Begrüßungsansprache von Bürgermeister Markus Günther gewährt ein kurzweiliges Interview mit Bürgermeister Markus Günther, Robert Schmeiser, dem Vorsitzenden des Fördervereins der Musikschule, Ralf Stumpf, der Musikschulschülerin Lisa Kreis sowie Bernd Heß, dem Leiter der Musikschule, einen interessanten Einblick in die Institution. ds

