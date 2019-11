Innenstadtkonzept als Grundlage für die Zukunft

Walldürn.Zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt gibt es nach Auffassung der CDU-Fraktion im Gemeinderat nicht die eine richtige Lösung. „Ein klares Konzept ist wichtig, damit wir die Maßnahmen an unserem Ziel ausrichten“, sagte Fraktionsvorsitzender Fabian Berger in der jüngsten Sitzung der CDU-Fraktion.

Die Ausarbeitungen des beauftragten Planungsbüros stellten eine wichtige Grundlage für die abschließende Feinplanung dar und böten einen unvoreingenommenen Blick von außen auf die Stadt.

„Wichtig ist es, dass wir innerhalb der Kernstadt genügend Parkmöglichkeiten schaffen, da Parkplätze die Grundlage sind, um das Sterben der Innenstadt zu vermeiden“, so Berger. Die Innenstadt müsse mit dem Auto durchweg erreichbar sein. Gleichzeitig müsse eine klare Verkehrsführung an manchen Stellen für Entlastung sorgen.

„Dass wir bei dieser langfristigen und vielschichtigen Planung die Bürger einbeziehen ist richtig und wichtig“, merkte Berger an und verwies auf die Planungswerkstatt am 13. November im „Haus der offenen Tür“. „Die Umsetzung eines solchen Innenstadtkonzeptes entwickelt sich über viele Jahre. Bei allen künftigen Planungen und Maßnahmen muss unser Konzept die Grundlage bilden“, sagte Bürgermeister Markus Günther.

Außerdem müsse man, so die Fraktionsmitglieder im weiteren Verlauf der Sitzung, neben den Großprojekten in der Kernstadt auch die notwendigen Maßnahmen in den Stadtteilen berücksichtigen. Die Vielzahl der anstehenden Aufgaben erschwere es, den Weg des Schuldenabbaus so fortzuführen, wie es die letzten Jahre erfolgreich gelungen sei.

