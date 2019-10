Informationen zum E-Carsharing

Walldürn.Eine Informationsveranstaltung der Stadtwerke Walldürn zur Nutzung des neuen Carsharing-Angebots findet am Donnerstag, 17. Oktober, von 15 bis 18 Uhr am Standort der beiden Elektrofahrzeuge im Parkhaus am Schloss statt.

Interessierten Bürgern wird bei dieser Gelegenheit alles rund um das Thema „E-Carsharing“ erklärt. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich für die Nutzung dieses Mobilitätskonzepts zu registrieren.

Eine weitere Veranstaltung ist am Mittwoch, 18. Dezember, von 15 bis 18 Uhr geplant.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.10.2019